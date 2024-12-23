Украину должны просто поставить в известность: Путин придумал как начать переговоры без Киева

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время общения со своим народом в очередной раз отметил, что власть в Украине, якобы, нелегитимна, и он не может вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого закончился.

Владимир Путин

По мнению политолога Владимира Фесенко, такими заявлениями Путин пытается сделать все для того, чтобы переформатировать предстоящий переговорный процесс.

"Он стремится к переговорам только между США и Россией. Ему не нужны и не интересны переговоры с Украиной. Путин хочет переговоров, но только с Трампом и с американцами. И это должны быть переговоры не только об условиях завершения войны в Украине (и замысел Путина в том, что Украину только поставят в известность о результатах этих переговоров), а также о распределении сфер влияния между США и РФ, о снятии санкций с РФ, а также о других проблемных вопросах двусторонних отношений между Россией и США", — говорит Фесенко.

Впрочем, по его словам, такой сценарий абсолютно неприемлем для Украины и очень вероятно, и для европейских партнеров. Эксперт считает, что украинские дипломаты должны указывать американцам, что формат двусторонних переговоров только между США и РФ с самого начала будет стратегическим проигрышем для Трампа и Соединенных Штатов, потому что это будет игра по российским правилам и интересам. Ведущей стороной в подобных переговорах будет именно Россия, подчеркнул эксперт.

По его мнению, Кремль очень хочет воспользоваться недостаточной готовностью команды Трампа к содержательным переговорам и отсутствием у Трампа четкой стратегии мирных переговоров и пытается навязать будущей американской Администрации свою переговорную игру.

Фесенко считает, что для того, чтобы начались реальные мирные переговоры хотя бы о прекращении огня, сначала нужно остановить российское наступление на Донбассе. Именно военная ситуация окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие переговорного процесса, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин считает Зеленского "нелегитимным" и якобы именно поэтому не хочет вести с ним переговоры о мире.



