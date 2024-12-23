Украину должны просто поставить в известность: Путин придумал как начать переговоры без Киева

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин во время общения со своим народом в очередной раз отметил, что власть в Украине, якобы, нелегитимна, и он не может вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого закончился.
Владимир Путин
По мнению политолога Владимира Фесенко, такими заявлениями Путин пытается сделать все для того, чтобы переформатировать предстоящий переговорный процесс.
Впрочем, по его словам, такой сценарий абсолютно неприемлем для Украины и очень вероятно, и для европейских партнеров. Эксперт считает, что украинские дипломаты должны указывать американцам, что формат двусторонних переговоров только между США и РФ с самого начала будет стратегическим проигрышем для Трампа и Соединенных Штатов, потому что это будет игра по российским правилам и интересам. Ведущей стороной в подобных переговорах будет именно Россия, подчеркнул эксперт.
По его мнению, Кремль очень хочет воспользоваться недостаточной готовностью команды Трампа к содержательным переговорам и отсутствием у Трампа четкой стратегии мирных переговоров и пытается навязать будущей американской Администрации свою переговорную игру.
Фесенко считает, что для того, чтобы начались реальные мирные переговоры хотя бы о прекращении огня, сначала нужно остановить российское наступление на Донбассе. Именно военная ситуация окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие переговорного процесса, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин считает Зеленского "нелегитимным" и якобы именно поэтому не хочет вести с ним переговоры о мире.
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