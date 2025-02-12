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Украину списали в утиль: Захарова отреагировала на слова генсека НАТО

Захарова уверена, что НАТО уже проиграло, поскольку не нанесло РФ сокрушительное поражение на поле боя в Украине

сегодня, 16:44
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Ткачик Олеся

Спикер МИД страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на слова генсек НАТО о том, что если глава Кремля Владимир Путин соберется напасть на НАТО, то проиграет, так как реакция будет просто сокрушительной.

Украину списали в утиль: Захарова отреагировала на слова генсека НАТО

Мария Захарова

"Это заявление Рютте говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл "украинский проект" Запада. Ещё недавно их риторика сводилась к призывам "разгромить Россию на поле боя", "нанести русским стратегическое поражение". Также они регулярно проводили мысль о том, что "российская экономика порвана в клочья", — заявила Захарова.

При этом она утверждает, что новые заявления генсека НАТО свидетельствуют о смещении акцентов.

"Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль", — заявила официальный представитель МИД РФ.

Помимо этого, Захарова отметила, что ещё один важный акцент делается на необходимости переводить стрелки именно на ЕСовскую часть коллективного Запада.

"Оставляя и без того обвисшую западноевропейскую экономику один на один с созданными англосаксами проблемами", — добавила спикер МИД РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае попытки России вторгнуться на территорию Альянса, ответ будет решающим и уничтожающим. При этом он подчеркнул, что страны-члены должны увеличить расходы по обороне.

Он также обратил внимание на то, что Россия активизирует свои оборонные мощи и это требует особого внимания со стороны НАТО. Кроме того, Рютте отметил, что Китай также активно наращивает свой военный потенциал, в частности, производство ядерных боеголовок и развитие военно-морского флота, что может значительно превысить усилия Запада.





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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9809
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