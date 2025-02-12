Украину списали в утиль: Захарова отреагировала на слова генсека НАТО

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Ткачик Олеся
Спикер МИД страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на слова генсек НАТО о том, что если глава Кремля Владимир Путин соберется напасть на НАТО, то проиграет, так как реакция будет просто сокрушительной.
Мария Захарова
При этом она утверждает, что новые заявления генсека НАТО свидетельствуют о смещении акцентов.
Помимо этого, Захарова отметила, что ещё один важный акцент делается на необходимости переводить стрелки именно на ЕСовскую часть коллективного Запада.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае попытки России вторгнуться на территорию Альянса, ответ будет решающим и уничтожающим. При этом он подчеркнул, что страны-члены должны увеличить расходы по обороне.
Он также обратил внимание на то, что Россия активизирует свои оборонные мощи и это требует особого внимания со стороны НАТО. Кроме того, Рютте отметил, что Китай также активно наращивает свой военный потенциал, в частности, производство ядерных боеголовок и развитие военно-морского флота, что может значительно превысить усилия Запада.
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