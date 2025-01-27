Ультиматум Трампа Путину по поводу войны: сколько времени Кремль получил на размышления

Дональд Трамп, вступив в должность президента США, сделал ряд резонансных заявлений по Украине, России и возможному завершению войны, развязанной страной-агрессором. Некоторые из них прозвучали в ультимативном формате, что уже вызвало негативную реакцию в Кремле, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Рейтерович.

Владимир Путин

По его словам, заявления Трампа можно расценивать как своеобразный гибридный ультиматум для Путина. То есть, говорит он, с одной стороны, американский президент заявил, что не имеет ничего против России, любит россиян и имел отличные отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. С другой стороны, он четко отметил: войну начала Россия, и она должна ее завершить. Трамп готов помочь Путину, предложив соглашение. Если же российский лидер откажется, США могут ввести новые пошлины и санкции на российский экспорт.

Рейтерович подчеркнул, что такой сценарий может иметь катастрофические последствия для экономики РФ, поскольку основной доход страны получает от продажи энергоресурсов.

При этом, по его словам, дополнительные санкции и пошлины не нанесут вреда США или другим странам, однако для России это станет критическим ударом, ведь ее экономика зависит от экспорта нефти и газа. Если Трамп начнет активно препятствовать этим продажам, как это делал Джо Байден в конце своего президентского срока, тогда ситуация для Москвы может резко обостриться.

По мнению эксперта, ультиматум Трампа жесткий и не оставляет Кремлю много времени для маневров.

“Нужно на это реагировать, нужно делать какие-то официальные заявления и принимать какие-то официальные решения. Они, судя по всему, решили "отморозиться" на несколько дней, потому что Песков сделал вид, что вроде бы они не очень поняли, о чем идет речь, и ждут более конкретных предложений. Но конкретные предложения могут быть уже санкционными", — подытожил Рейтерович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле установили дедлайн, когда Путин должен выйти победителем в войне.



