logo

BTC/USD

30293.06

ETH/USD

1882.84

LTC/USD

98.24

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Умер актер из фильма "Д'артаньян и три мушкетера"
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер актер из фильма "Д'артаньян и три мушкетера"

Кузгнецову было 83 года и он до последнего играл на сцене

сегодня, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Российской Федерации ушел из жизни еще один звездный актер. Прожив 83 года, скончался заслуженный артист РФ Алексей Кузнецов.

Умер актер из фильма "Д'артаньян и три мушкетера"

Умер актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" (фото из открытых источников)

Киноактер снялся в таких популярных в Советском Союзе фильмах, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Отцы и дети", "Змеелов" и другие. Еще при существовании Советского Союза, в 1964 году Кузнецов стал ведущим актером известной труппы Театра им. Вахтангова, здесь он работал и играл разные роли до последних дней своей творческой жизни, информирует пропагандистское медиа РФ Стархит .


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Зрителям он запомнился и понравился роли герцога Букингема в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", которую он сыграл ярко и убедительно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси внезапно скончался министр. 4 июля стало известно о внезапной смерти министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко. Политику было 46 лет. В 2019 году президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко на должность министра транспорта и коммуникаций Белоруссии. Детали связанные с причиной смерти белорусского чиновника не сообщаются.

Это уже не первая смерть чиновников Беларуси в этом году. В апреле белорусские СМИ сообщили о смерти заместителя министра экономики Сергея Митянского, которому было 42 года. Кроме того, в ноябре прошлого года также внезапно скончался глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей. Официальную причину смерти власти Беларуси не назвали, однако СМИ утверждали о самоубийстве чиновника.

Бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин сообщал, что, возможно, Макея убили российские спецслужбы, ведь белорусский чиновник был против резкого сближения России и Беларуси после полномасштабного вторжения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!