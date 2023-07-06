В Российской Федерации ушел из жизни еще один звездный актер. Прожив 83 года, скончался заслуженный артист РФ Алексей Кузнецов.

Умер актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" (фото из открытых источников)

Киноактер снялся в таких популярных в Советском Союзе фильмах, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Отцы и дети", "Змеелов" и другие. Еще при существовании Советского Союза, в 1964 году Кузнецов стал ведущим актером известной труппы Театра им. Вахтангова, здесь он работал и играл разные роли до последних дней своей творческой жизни, информирует пропагандистское медиа РФ Стархит .

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Зрителям он запомнился и понравился роли герцога Букингема в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", которую он сыграл ярко и убедительно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси внезапно скончался министр. 4 июля стало известно о внезапной смерти министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко. Политику было 46 лет. В 2019 году президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко на должность министра транспорта и коммуникаций Белоруссии. Детали связанные с причиной смерти белорусского чиновника не сообщаются.

Это уже не первая смерть чиновников Беларуси в этом году. В апреле белорусские СМИ сообщили о смерти заместителя министра экономики Сергея Митянского, которому было 42 года. Кроме того, в ноябре прошлого года также внезапно скончался глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей. Официальную причину смерти власти Беларуси не назвали, однако СМИ утверждали о самоубийстве чиновника.

Бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин сообщал, что, возможно, Макея убили российские спецслужбы, ведь белорусский чиновник был против резкого сближения России и Беларуси после полномасштабного вторжения.

