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Умер Михаил Горбачев последний президент СССР в возрасте 91 года

В России умер политик, разваливший СССР

сегодня, 00:02
Автор:

Slava Kot
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Как сообщает российский телеканал "Дождь" со ссылкой на Центральную больницу 

Умер Михаил Горбачев последний президент СССР в возрасте 91 года

Умер Михаил Горбачев в возрасте 91 года. Фото из открытых источников

Михаил Горбачев – это советский политик и лидер СССР. Родился на Кавказе в крестьянской семье. Работал слесарем, а в начале 1950-х годов вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Свою карьеру на высоких политических уровнях он начал только в семидесятых годах. С 1985 г. стал Генеральным секретарем ЦК и таким образом фактическим лидером государства.

Он вывел советские войска из Афганистана, завершив тем самым конфликт, разрешенный Леонидом Брежневым. В 1990 году он был награжден Нобелевской премией мира за деятельность, приведшую к концу холодной войны. Он был первым и единственным президентом Советского Союза. Занимал этот пост в 1990-1991 годах. Его считают одним из тех политиков, которые больше всего способствовали падению коммунизма.

Михаил Горбачев был отстранен в результате переворота, а реальный контроль над государством взял Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации. 25 декабря 1991 г. Горбачев официально подал в отставку. Через день Советский Союз был официально распущен.

В последнее время, особенно после 2014 года и аннексии Крыма Россией, он стал выражать все большее расположение к Владимиру Путину, но изменил свое мнение широкомасштабным вторжением России в Украину.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что война России против Украины это попытка лидера Российской Федерации Владимира Путина восстановить Советский Союз.

Также, "Комментарии" упоминали, что в СССР входило не 15 стран, а 16. Об этом рассказал историк Павел Бондаренко.




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Источник: https://www.unian.ua/world/pomer-mihaylo-gorbachov-11960967.html
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