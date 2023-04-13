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Умер российский писатель, призвавший бомбить Украину

Багиров ушел из жизни на 48-м году

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Ушел из жизни российский писатель и публицист Эдуард Багиров, поддерживавший военное вторжение в Украину. Россиянину исполнилось всего 47 лет. Об этом информируют российские СМИ.

Умер российский писатель, призвавший бомбить Украину

Эдуард Багиров (фото из открытых источников)

По их информации, неделю назад Багиров впал в кому. Медики пытались спасти звездному пациенту жизнь, но у него перестали работать все жизненно важные органы. По какой причине публицист впал в кому – не сообщают.


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Слава и признание пришли к Багирову в "нулевых", когда его назначили главным редактором известного в РФ литературного портала. Тогда писатель опубликовал несколько романов, которые быстро нашли своего читателя.

В частности, дебютная книга Эдуарда Багирова "Гастарбайтер" известна как настоящий бестселлер. Еще русский публицист успешно работал как радиоведущий и сценарист.

Багиров известен не только благодаря литературной деятельности, но и остро выражался, поддерживая цели кровожадной кремлевской политики. В частности, он обращался к российским властям "нанести удары по украинским центрам принятия решений", а граждан Украины назвал "искренними украинскими селюками".

На смерть путиниста есть реакция его близкой подруги, пропагандистки Маргариты Симоньян. Она выразилась, что находится в шоке, потому что смерть Багирова была действительно непредсказуемой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России при странных обстоятельствах умерла чиновница из Минобороны РФ в Западном военном округе. В Санкт-Петербурге обнаружили мертвой 58-летнюю Марину Янкину, которая была руководителем управления финансового обеспечения Минобороны РФ в Западном военном округе.



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