Елизавета Кривоногих, которую многие считают внебрачной дочерью российского диктатора Владимира Путина, впервые публично дала понять свое отношение к войне, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщил журналист Ростислав Мурзагулов на своем YouTube канале. Он рассказал, что имел онлайн-переписку из Кривоногих, пытаясь выяснить ее отношение к войне и намекнул, что она, возможно, может повлиять на события.

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"Там действительно происходят страшные вещи, которые мне не нравятся ни в одном ключе", — отметила Елизавета.

При этом она подчеркнула, что не имеет никаких семейных связей, которые могли бы оказать ей влияние на ситуацию. В то же время она не скрывает эмоционального отношения к событиям и их влиянию на его личную жизнь.

Немецкое издание BILD отмечает, что в последнее время Кривоногих стала более активной в соцсетях, публикуя фотографии и выражая личные переживания.

"Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который унес миллионы жизней и разрушил мою жизнь", — написала она в одной из своих публикаций.

Хотя имя Путина в сообщении не упоминается, намек очевиден. В то же время после того, как интерес медиа к ее личности усилился, Елизавета закрыла свой профиль в Instagram и больше не отвечает на вопросы журналистов, в частности о трагедии, которая разворачивается в Украине.

Как уже писал портал "Комментарии", глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на Россию в случае, если Кремль откажется прекратить войну. По его словам, важно повысить цену российской агрессии из-за усиления санкций и других решительных мер, которые заставили бы Москву искать мирное урегулирование.