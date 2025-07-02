Поклонники Владимира Путина нередко приписывают ему несуществующие способности. Среди таких – якобы уникальные аналитические способности.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что информация якобы "прогнозы Путина относительно мировой политики сбываются, а сам президент РФ имеет уникальные аналитические способности" — ложь. Восхваляя диктатора, пропагандистские СМИ Кремля цитируют материал Эрхана Куадзба в турецком издании DikGazete.

В Центре отметили, что на самом деле указанная статья в DikGazete не содержит ни одного конкретного примера якобы реализованных "прогнозов" Путина. В статье говорится о привычных и удобных для Кремля пропагандистских клише: "НАТО двигалось к границам РФ", "США провоцируют конфликты", а Украина собирается вступить в Альянс.

Опровергая информацию, в Центре отметили, что именно агрессивная политика РФ, а не предсказание Путина, привела к конфронтации с Западом: война, санкции и изоляция – последствия его решений, а не враждебные действия других стран, отмечают в The Insider.

"Что касается DikGazete, то это блог-платформа, не имеющая отношения к профессиональным медиа. Ее публикации об Украине цитируют преимущественно российские топ-пропагандисты. Сам же автор статьи, Эрхан Куадзба (известный также как Эрхан Алтипармак), активно работает на медиа в России и непризнанной Абхазии, а его сообщения с 2022 года открыто поддерживают войну РФ против Украины”, — объяснили аналитики Центра.

В Центре заметили, что российская пропаганда еще раз манипулирует материалами маргинальных изданий и авторов, выдавая их за “голос Турции” или “мирового сообщества”.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин не оставил ни одного выбора россиянам.



