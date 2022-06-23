Уплата госдолга в рублях: поможет ли это россии избежать дефолта

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новый порядок выплат валютного долга страны. Согласно документу РФ сможет выплачивать денежный долг в рублях. Что означает это решение? К каким последствиям может это привести страну-агрессора?



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Надо продвигать в мире тезис о токсичности россии и необходимости ее изоляции

Председатель Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос обьясняет:



"Во-первых, можем погрузиться в анализ курсообразования и увидеть уже существующую разницу между так называемым официальным рублем в России и курсом на форексе (взаимный обмен валют). Например, на сегодняшний день разница между ними составляет 10-15%. И чем больше Россия будет пытаться втюхать свои рубли своим кредиторам, тем чаще вопрос курса будет становиться в центре дискуссии. Во-вторых, внутренние решения об обслуживании международного долга выглядят априори удивительно. Одолжите у кума 100 долларов и собирайтесь с женой и ее родителями решать, как их выплачивать – смысла "ноль", но все при деле. В-третьих, санкции и ограничения, введенные в мире, становятся обузой для держателей долговых бумаг. И в перспективе они будут пытаться избавиться от такого владения, чем торговаться о порядке получения средств от должника. Поэтому в краткосрочной перспективе они будут пытаться любым способом получить хоть что-то, однако планировать избавиться в долгосрочной".



К сожалению, продолжает Андрей Кривонос, факт таких решений просто затягивает процесс финансовой изоляции России.



"Будут находиться те, кто готов перенять на себя токсичные долги, как это произошло в случае роста в десятки раз закупки Индией у россии нефти и газа, – объясняет он. – Поэтому должны продолжать продвигать в мировом обществе тезис о токсичности россии и необходимости ее изоляции, не смотря на ее внутренние решения".



Предварительные платежи в рублях от России не принимали иностранные банки



Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает, что у России есть заблокированные золотовалютные резервы в долларах, евро, фунтах и иенах. Поэтому пытается выплачивать долги в рублях, чтобы предотвратить дефлот.



"Это уже не первая такая попытка. Предыдущие закончились тем, что платежи в рублях от России не принимали иностранные банки, и в результате Россия все-таки платила долги в долларах, находя их остатки на своих счетах", — подчеркивает эксперт.



На этот раз, считает Олег Гетман, иностранные банки также не будут принимать платежи в рублях, и у России будет выбор – либо найти валюту и оплатить в ней, либо оказаться в состоянии дефолта.



Как писал портал "Комментарии", в 18 странах был проведен опрос по отношению к Путину и России.

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