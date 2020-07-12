"Уродливое явление": РПЦ призывает запретить суррогатное материнство в России

Глава синодального Отдела внешних церковных связей в Москве митрополит Илларион заявил, что Русская православная церковь настоятельно призывает Кремль на законодательном уровне запретить услуги суррогатного материнства. Об этом передает агентство "Интерфакс".

Так, по словам священнослужителя, данная практика является нарушением природных устоев.

"Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство", - указал Илларион в эфире передачи на телеканале "Россия 24".

При этом он прокомментировал скандальный инцидент, когда 11 супружеских пар из Аргентины не смогли забрать детей из Украины, которые им родили суррогатные матери, в связи с международным карантином. Илларион заявил, что такие инциденты - только закономерность в мире, где рождение и передача детей за деньги не упразднены.

"То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна", - заключил митрополит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети появилась "утка" о том, что якобы пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель беременна от него, на что она немедленно отреагировала.









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