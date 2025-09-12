Услуги киллера в России: сколько стоит заказное убийство

Россияне могли заказать убийство стоимостью от 170 тысяч рублей. Расценки варьировались от способа заказного убийства.

Киллер. Илюстративное фото

Московский суд заблокировал сервис по заказу киллера, пишет российское издание Mash. Прокуратура, по данным СМИ, обратилась в Никулинский районный суд после объявления "как заказать наемного убийцу". Там за 40% предоплаты предлагались следующие услуги:

Инсценирование несчастного случая – производственная травма, падение с высоты и т.д. Цена от 170 тыс. рублей.

Убийство, замаскированное под суицид — выглядело бы так, будто жертва сама покончила с собой. От 200 тыс. рублей.

Убийство с помощью яда, не оставляющего следов в организме, во время вскрытия покажет большой инфаркт. Лидирующий ценник – от 400 тыс. рублей.

"Суд поддержал прокуратуру и запретил объявление к распространению. За убийство по найму грозит уголовное наказание — как организаторам, так и подстрекателям с помощниками", — отмечает издание.

Отметим, что издание не сообщает, были ли оформлены заказы на заблокированном сервисе.

