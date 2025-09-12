logo

Главная Новости Мир Россия Услуги киллера в России: сколько стоит заказное убийство
commentss НОВОСТИ Все новости

Услуги киллера в России: сколько стоит заказное убийство

В России действовал сервис, где можно было заказать убийство

12 сентября 2025, 21:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россияне могли заказать убийство стоимостью от 170 тысяч рублей. Расценки варьировались от способа заказного убийства.

Услуги киллера в России: сколько стоит заказное убийство

Киллер. Илюстративное фото

Московский суд заблокировал сервис по заказу киллера, пишет российское издание Mash. Прокуратура, по данным СМИ, обратилась в Никулинский районный суд после объявления "как заказать наемного убийцу". Там за 40% предоплаты предлагались следующие услуги:

  • Инсценирование несчастного случая – производственная травма, падение с высоты и т.д. Цена от 170 тыс. рублей.

  • Убийство, замаскированное под суицид — выглядело бы так, будто жертва сама покончила с собой. От 200 тыс. рублей.

  • Убийство с помощью яда, не оставляющего следов в организме, во время вскрытия покажет большой инфаркт. Лидирующий ценник – от 400 тыс. рублей.

"Суд поддержал прокуратуру и запретил объявление к распространению. За убийство по найму грозит уголовное наказание — как организаторам, так и подстрекателям с помощниками", — отмечает издание.

Отметим, что издание не сообщает, были ли оформлены заказы на заблокированном сервисе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что реальная экономика в России катится в пропасть — на это указывает не только закрытие и банкротство предприятий. В РФ фиксируют продолжение падения реальных доходов людей. Как отметили в Центре противодействия дезинформации, россияне вынуждены все больше экономить на продуктах и одежде, не говоря о более дорогих покупках.

За 8 месяцев 2025 года спрос на одежду сократился на 8%. Это в свою очередь приводит к заметному уменьшению торговых площадей. Не лучше ситуация и в сфере продовольственной торговли — "выживают" магазины с дешевыми продуктами.




Источник: https://t.me/mash/67759
