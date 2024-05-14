Устроила "голую" вечеринку: скандальная Лорак разозлила россиян (ВИДЕО)

Бывшая украинка, певица Ани Лорак выступала в стране-агрессорке России на премии "Жара Music Awards" и выбрала "голые" наряды для своего номера.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На странице фан-клуба певицы в социальных сетях обнародовали видеоролик с выступлением певицы. Как написали российские СМИ, фаны были в шоке от такого откровенного наряда. Ведь Ани Лорак одела комбинезон телесного цвета с прозрачными вставками и стразами.

Критики уже успели оценить такой поступок звезды:

"В чем это Ани? Киркоров покусал что ли? Видела же в зеркале, что все просвечивает".

Некоторые даже заявили, что эта поклонница Путина повторила "голую" вечеринку прямо на сцене.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев . Бывшая украинка Ани Лорак, участвовавшая в эфире "Центрального телевидения" российского канала, жаловалась на нападения жителей Украины. Она называет их несправедливыми и заметила, что плакала от отчаяния.

Звезда вошла в этот образ и чуть не плача, рассказывала, какую боль ей причиняет хейт со стороны украинских граждан. Певица говорит, что он необоснован. Однако следует заметить, что Каролина более полутора лет никак не реагирует на полномасштабную российскую войну на родине. Она не осуждает военное вторжение на территории родной Украины, и в настоящее время как выступала, так и выступает в РФ.

В виду неоднозначной позиции ей не рады ни в родной стране, ни в РФ. Но недавно Лорак выступает как член жюри на шоу "Ты — супер" в РФ. По этой причине там началась новая волна хейта. Жители РФ призывают изгнать опальную певицу плохой метлой.

