Номинированный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря Марко Рубио заявил, что для прекращения войны в Украине следует пойти на уступки обеим сторонам. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал и озвучил условия России для окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле ответил на заявление Марка Рубио по поводу уступок со стороны РФ и Украины во время мирных переговоров для окончания войны. По его словам, российский диктатор Владимир Путин озвучил свой ультиматум по отношению к Украине.

"Дело в том, что наша позиция такого урегулирования была сформулирована четко президентом. Мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июле прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел", — сказал Песков.

По словам Пескова, позиция России "последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна" поэтому в Кремлю "больше здесь добавить нечего".

Напомним, что Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что прекращение боевых действий и начало переговоров может произойти в том случае, если украинские силы выведут свои войска с неполностью оккупированных территорий Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Кроме того, по словам Путина, Украина должна иметь нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус с проведенной демилитаризацией и денацификацией. Тогда Зеленский отреагировал на условия Путина, заявив, что они означают капитуляцию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Пескова на территориальные претензии Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа.