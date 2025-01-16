Уступки на войне в Украине: в Кремле озвучили позицию Путина

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Slava Kot
Номинированный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря Марко Рубио заявил, что для прекращения войны в Украине следует пойти на уступки обеим сторонам. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал и озвучил условия России для окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков на брифинге в Кремле ответил на заявление Марка Рубио по поводу уступок со стороны РФ и Украины во время мирных переговоров для окончания войны. По его словам, российский диктатор Владимир Путин озвучил свой ультиматум по отношению к Украине.
По словам Пескова, позиция России "последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна" поэтому в Кремлю "больше здесь добавить нечего".
Напомним, что Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что прекращение боевых действий и начало переговоров может произойти в том случае, если украинские силы выведут свои войска с неполностью оккупированных территорий Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Кроме того, по словам Путина, Украина должна иметь нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус с проведенной демилитаризацией и денацификацией. Тогда Зеленский отреагировал на условия Путина, заявив, что они означают капитуляцию Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Пескова на территориальные претензии Трампа.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа.
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