Утечка ФСБ РФ разоблачила новую информацию о связях Дурова с Россией

Основатель Telegram Павел Дуров в 2014 году заявил, что "дороги назад нет", поскольку он продал свои акции российской соцсети "ВКонтакте" и покинул страну. Однако оказалось, что российский бизнесмен с тех пор по меньшей мере 50 раз посетил Россию, и только одна из этих поездок была анонсирована публично.



Павел Дуров. Фото из открытых источников

Гендиректор Telegram Павел Дуров после продажи соцсети "ВКонтакте" заявил о давлении со стороны российских властей и объявил о своем бегстве из РФ. Однако журналисты-расследователи ресурса "Важные истории" проанализировали поездки Дурова благодаря данным из самой большой утечки ФСБ, касавшейся базы пограничников.

В недавнем интервью Такеру Карлсону Дуров заверил, что не посещает "великие геополитические государства, такие как Россия, Китай и США". Однако оказалось, что несмотря на заявления Дурова о "дороги назад нет", а также манифесте "Семь причин не возвращаться в Россию", бизнесмен посетил РФ более 50 раз в период с 2014 по 2021 год.

Публично Дуров приезжал в Россию только раз – осенью 2014 года, когда он продал свой дата-центр компании ICVA Ltd. Однако "Важные истории" указывают, что другие визиты Дурова в РФ были связаны с работой Telegram. К примеру, он приезжал в Россию в 2017 году, в период, когда ФСБ РФ требовали ключи шифрования мессенджера Telegram. Другой пример, 18 июня 2020 года Дуров вылетел из Санкт-Петербурга в Белград и в этот же день Роскомнадзор заявил, что прекращает блокировать Telegram.

Последний подобный визит состоялся в октябре 2021 года. Период этих поездок включал блокировку Telegram-бота Алексея Навального Smart Voting и других оппозиционных ботов накануне выборов в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, как Кремль использует Telegram против Украины.

Также "Комментарии" писали о популярных мессенджерах, которые могут стать альтернативой Telegram.