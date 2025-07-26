Утром РФ содрогалась от взрывов: какой оборонный завод оказался под атакой дронов

Утром 26 июля ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом находился оборонный завод "Сигнал".

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В местных пабликах начала появляться информация, что около 5 утра в городе раздалась серия громких взрывов в небе над городом.

Интересно, что завод "Сигнал" занимается выпуском средств радиоэлектронной борьбы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Е". Предприятие основано в 1971 году, с 2012 года завод входит в госкорпорацию "Ростех". По состоянию на сейчас завод производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования, средства защиты от электрохимической коррозии и прочее. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников.

"Есть "прилеты" на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется", — отметил путинский чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 июля неопознанные дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса РФ. Среди них – пороховой завод в Котовске Тамбовской области, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

В ЦПД отметили, Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае производит химическое сырье для взрывчатки – в частности, азотную кислоту и аммиачную селитру. Это один из ключевых поставщиков компонентов для производства артиллерийских снарядов, авиабомб и реактивных систем залпового огня.



