Россия содрогалась от взрывов: дроны атаковали важный оборонный объект РФ

В ночь на 31 июля российский город Пенза подвергся атаке дронов. По сообщениям местных властей, в результате инцидента на одном из промышленных объектов вспыхнул пожар. В то же время в социальных сетях появились сообщения, что целью удара стало оборонное российское предприятие АО "Радиозавод", производящее средства связи и управления для вооруженных сил РФ.

Дроны атаковали "Радиозавод" в Пензе. Фото из открытых источников

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил факт атаки беспилотников и сообщил о возгорании на территории одного из предприятий. По его словам, жертв и значительных разрушений нет, однако в городе был введен режим "Воздушная опасность".

"Снова совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют", — пишет Мельниченко.

Также Мельниченко сообщил о временных ограничениях мобильного интернета в районе атаки, чтобы усилить борьбу против дронов. Несмотря на это, в сеть попали видео и фото с предприятия в Пензе, из которого шел дым после атаки дронов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что удар был направлен именно по АО "Радиозавод". Это предприятие играет ключевую роль в производстве средств связи для русской армии. В частности, речь идет о мобильных комплексах управления, системах автоматизированного боевого управления, военных радиостанциях и модернизированных командно-штабных машинах.

"Радиозавод" входит в структуру госкорпорации "Ростех" через холдинг "Росэлектроника". Из-за своей военной специализации предприятие уже находится под санкциями Европейского Союза, США, Канады и других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны атаковали оборонный завод "Сигнал" в Ставрополе РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Волгоградской области после ночной атаки дронов вспыхнул пожар на стратегическом объекте РФ.