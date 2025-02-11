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«Уважаемые страны»: в РФ похвастались, кто возьмет участие в их «Интервидении»

В России считают, что их аналог Евровидения имеет все шансы на успех

11 февраля 2025, 16:56
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Ткачик Олеся

Более 20 стран подтвердили участие в российском конкурсе "Интервидение", сообщил спецпредставитель кремлевского диктатора по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Уважаемые страны»: в РФ похвастались, кто возьмет участие в их «Интервидении»

Интервидение

Он заявил, что грядущий конкурс станет одним из самых больших культурных событий 2025 года. При этом российский чиновник утверждает, что число стран-участниц "Интервидения" якобы продолжает расти.

Более того, Швыдкой считает, что у российского конкурса большие шансы на удачу, поскольку в нем участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь и Киргизия.

"Я не назвал кубинцев, я не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия", — сказал спецпредставитель кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский президент Владимир Путин подписал указ об организации международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовых актов.

Россия была исключена из участия в Евровидении в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину. Теперь страна решила создать песенный конкурс.

"С целью дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю: Провести в 2025 году в Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс "Интервидение"", – говорится в документе.

Правительство страны-агрессора получило задачу создать организационный комитет для подготовки и проведения мероприятия. Кроме того, должен быть разработан комплекс мер по его реализации с участием властей Москвы и Московской области. Согласно указу, главой оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.




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Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2025/02/11/25060208.shtml?updated
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