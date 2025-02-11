«Уважаемые страны»: в РФ похвастались, кто возьмет участие в их «Интервидении»

Более 20 стран подтвердили участие в российском конкурсе "Интервидение", сообщил спецпредставитель кремлевского диктатора по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Интервидение

Он заявил, что грядущий конкурс станет одним из самых больших культурных событий 2025 года. При этом российский чиновник утверждает, что число стран-участниц "Интервидения" якобы продолжает расти.

Более того, Швыдкой считает, что у российского конкурса большие шансы на удачу, поскольку в нем участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь и Киргизия.

"Я не назвал кубинцев, я не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия", — сказал спецпредставитель кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский президент Владимир Путин подписал указ об организации международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовых актов.

Россия была исключена из участия в Евровидении в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину. Теперь страна решила создать песенный конкурс.

"С целью дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю: Провести в 2025 году в Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс "Интервидение"", – говорится в документе.

Правительство страны-агрессора получило задачу создать организационный комитет для подготовки и проведения мероприятия. Кроме того, должен быть разработан комплекс мер по его реализации с участием властей Москвы и Московской области. Согласно указу, главой оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



