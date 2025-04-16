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В Бельгии заинтриговали заявлением о вероятности возобновления Запада экономических связей с РФ

Новые власти Бельгии продолжат санкционное давление на Москву

сегодня, 11:05
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Клименко Елена

Идеи о возобновлении энергетического партнерства между Западом и Россией — не более чем фантазии. Об этом заявил министр энергетики Бельгии Матье Бие, комментируя нынешний политический и геополитический контекст, пишет Politico.

В Бельгии заинтриговали заявлением о вероятности возобновления Запада экономических связей с РФ

Санкции против РФ. Фото: Reuters

По его словам, какие-либо разговоры о возвращении к сотрудничеству с Российской Федерацией в энергетической сфере не имеют под собой почвы.

"Эти дискуссии могут быть интересны с интеллектуальной точки зрения — для кабинетных разговоров, но они совершенно оторваны от реальности. Это — иллюзии", — подчеркнул министр.

Издание отмечает, что эти слова являются четким сигналом: новые бельгийские власти не планируют менять жесткую линию по отношению к российским энергоносителям. В частности, Бие подтвердил намерение правительства постепенно свернуть импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы фактически финансируем войну, покупая этот газ... Надо перекрывать вентили", — добавил он.

В настоящее время Бельгия остается среди крупнейших покупателей российского СПГ в ЕС, наряду с Францией и Испанией. Но последние решения Брюсселя указывают на стремление изменить эту ситуацию.

В то же время Бие подчеркнул, что не будет поддерживать полный запрет на импорт СПГ без согласованного подхода всех стран-членов.

В заключение министр добавил, что одним из вариантов уменьшения зависимости от российских энергоносителей является более активное развитие атомной энергетики в Европе.

Портал "Комментарии" писал, что правитель Кремля Владимир Путин сейчас максимизирует ставки в войне против Украины, но ему хорошо известно, что время на достижение своих целей ограничено из-за серьезных проблем в российской экономике.



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