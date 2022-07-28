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В Белгородской области РФ неспокойно – снова «хлопки» (ФОТО)

В Белгородской области РФ заявили о "хлопках" в небе: якобы сработало ПВО

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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В Белгородской области России в очередной раз заявили, что слышали "хлопки". Также местные жители опубликовали в соцсетях фотографии с белыми следами в небе над городом. В стране-агрессоре уверяют местное население, что повода для паники и объясняют звуки взрывов эффективной работа противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал "Жесть Белгород".

В Белгородской области РФ неспокойно – снова «хлопки» (ФОТО)

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Сами же жители Белгородской области начали выкладывать в сеть фото, на которых видно белый столб дыма. Долгое время руководство Белгородской области никак не реагировало на такие сообщения в соцсети, но в связи с тем, что количество сообщений стало в разы больше, в итоге все-таки озвучило версию о работе ПВО, без каких-либо подробностей, уточнив, что повреждений и разрушений нет.

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В Белгородской области РФ неспокойно – снова «хлопки» (ФОТО) - фото 2

В Белгородской области РФ неспокойно – снова «хлопки» (ФОТО) - фото 3




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Источник: https://t.me/zhest_belgorod/14440
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