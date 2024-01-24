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В Белгородской области упал военный самолет Ил-76: есть ли погибшие

После падения самолета раздался сильный взрыв

сегодня, 11:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Авария произошла сегодня, 24 января. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в местных Telegram-каналах. Также информацию о катастрофе подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

В Белгородской области упал военный самолет Ил-76: есть ли погибшие

Ил-76 упал в Белгородской области. Фото: из открытых источников

"Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщил наш источник. Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе", — сообщил Telegram-канал "112".

При этом губернатор региона подтвердил, что в Корочанском районе произошло какое-то чрезвычайное происшествие. Гладков не написал, что случилось, но отметил, что едет на место инцидента.

В сети также публикуются первые видео с места падения военно-транспортного самолета Ил-76.

По неподтвержденной информации на борту разбившегося под Белгородом Ил-76 было 63 человека.

Стоит отметить, Ил-76 — это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет. Эксплуатировать эти самолеты начали еще в 1975 году. Ил-76 был первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем.   

Эти воздушные суда используются Россией для перекидывания как личного состава, так и тяжелой техники.

Из открытых источников известно, что самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние до 4,2 тысячи км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч. Экипаж составляет 6-7 человек.

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