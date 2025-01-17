В Британии сказали, сколько времени Путин еще сможет вести войну против Украины

Чем дольше будет продолжаться война России против Украины, тем сложнее условия для Кремля. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается заставить Украину капитулировать, рассчитывая, что ее ресурсы иссякнут раньше, чем российские. Однако, как отметил в эфире 24 канала бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн, этот расчет может быть ошибочным, ведь украинцы борются за существование своего государства, его свободу и суверенитет, что дает им мощную мотивацию.

Владимир Путин

Лайн отметил, что Россия сталкивается с серьезными экономическими и демографическими трудностями. По его словам, значительная часть рабочей силы была вовлечена в оборонную промышленность, что создало дефицит кадров в других секторах. К тому же финансирование войны происходит путем увеличения долговой нагрузки на российские банки, из-за чего банковская система становится все более хрупкой.

То есть, говорит Лайн, расходы России на войну будут расти. Выделяя более 40% бюджета на оборону и безопасность, страна ухудшает состояние медицины, образования и инфраструктуры.

"Я не думаю, что война продлится бесконечно долго для России. Российская экономика находится в подлинной беде. Когда ключевая ставка Центробанка составляет 21%, это накладывает огромные расходы на российские предприятия", — отметил экс-посол.

Он подчеркнул, что у России, которая инициировала эту войну, есть все возможности ее прекратить. Однако это зависит от готовности Путина пересмотреть свою стратегию. В то же время Лайн отметил, что ведение боевых действий становится все более тяжелым и для Украины, и для России.

Эксперт убежден, что одним из главных вызовов Кремля является пополнение человеческих ресурсов. После объявления мобилизации в сентябре 2022 года, вызвавшей сильное общественное недовольство, Путин пока избегает второй волны мобилизации.

Бывший посол также отметил унизительную ситуацию для Кремля, когда Россия вынуждена обращаться в Северную Корею за помощью. Запросы на артиллерийские снаряды и солдат к Ким Чен Ину, являющемуся международным изгоем, свидетельствуют о крайне сложном положении России. Лайн добавил, что для Путина унизительно вставать на колени перед Ким Чен Ином, но других вариантов у него нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле Путин уже готовит новую агрессию против Украины.



