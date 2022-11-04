В британской разведке рассказали, зачем России в войне против Украины нужны заградотряды

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Кравцев Сергей
Россия продолжает использовать заградительные отряды для расстрела дезертиров. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В британской разведке считают, что низки моральный дух российских военных и нежелание продолжать войну в самых горячих точках фронта вынуждают российское военное командование использовать запугивание и идти на крайне радикальные меры.
В Британии имеют данные о том, что похожую тактику Россия использовали и в других конфликтах, к которым была причастна.
Тактика расстрела дезертиров, по мнению британской разведки, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск.
Ранее разведка сообщала, что у российской армии стало больше проблем с доставкой на передовую патронов для стрелкового оружия из-за оснащения мобилизованных АКМ.
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