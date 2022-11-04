В британской разведке рассказали, зачем России в войне против Украины нужны заградотряды

Россия продолжает использовать заградительные отряды для расстрела дезертиров. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке считают, что низки моральный дух российских военных и нежелание продолжать войну в самых горячих точках фронта вынуждают российское военное командование использовать запугивание и идти на крайне радикальные меры.

В Британии имеют данные о том, что похожую тактику Россия использовали и в других конфликтах, к которым была причастна.

"Российские генералы, вероятно, хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, они санкционировали стрельбу на поражение таких дезертиров после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотят удерживать оборонительные позиции до смерти" — говорится в обзоре.

Тактика расстрела дезертиров, по мнению британской разведки, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск.

Ранее разведка сообщала, что у российской армии стало больше проблем с доставкой на передовую патронов для стрелкового оружия из-за оснащения мобилизованных АКМ.

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