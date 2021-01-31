В центре Москвы мужчина совершил самоподжог (Шокирующее видео)

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Кириєнко Анна
Средь бела дня в центре Москвы мужчина совершил самоподжог. Об этом сообщает Telegram канал "Моя Москва".
В России мужчина совершил самоподжог. Фото: mtdata.ru
По официальным данным на Тверской площади неизвестный человек облил себя бензином, а затем поджег. Мужчину сразу начали спасать, однако потушить оперативно пламя не получилось, так как рядом не было ни доступа к воде, ни снегу.
Сначала мужчину спасали граждане, затем — полиция. Пожар удалось прекратить подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейского.
Известно, что мужчина решил покончить жизнь, поскольку его обманули аферисты. Мошенники отобрали у пострадавшего жилье.
Скорая помощь доставила мужчину в НИИ имени Склифосовского с серьезными ожогами. Поражено около 60 процентов тела.
Сейчас мужчина находится без сознания.
Также Telegram-канал сообщает, что гражданин ранее состоял на учете в психологическом диспансере.
Напомним, что сегодня в России возобновились акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали по возвращении на родину из Германии. По данным СМИ, силовики задержали уже более 500 человек.
Во Владивостоке задержано 112 человек, в Красноярске — 84, Новосибирске — 73. В Челябинске силовики выдергивали людей из толпы, получали дубинки.
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Также "Комментарии" ранее сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда средняя заработная плата украинцев сможет достичь европейского уровня. Об этом читайте в нашем материале.
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