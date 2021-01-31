В центре Москвы мужчина совершил самоподжог (Шокирующее видео)

Средь бела дня в центре Москвы мужчина совершил самоподжог. Об этом сообщает Telegram канал "Моя Москва".

В России мужчина совершил самоподжог. Фото: mtdata.ru

По официальным данным на Тверской площади неизвестный человек облил себя бензином, а затем поджег. Мужчину сразу начали спасать, однако потушить оперативно пламя не получилось, так как рядом не было ни доступа к воде, ни снегу.

Сначала мужчину спасали граждане, затем — полиция. Пожар удалось прекратить подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейского.

Известно, что мужчина решил покончить жизнь, поскольку его обманули аферисты. Мошенники отобрали у пострадавшего жилье.

Скорая помощь доставила мужчину в НИИ имени Склифосовского с серьезными ожогами. Поражено около 60 процентов тела.

Сейчас мужчина находится без сознания.

Также Telegram-канал сообщает, что гражданин ранее состоял на учете в психологическом диспансере.





Напомним, что сегодня в России возобновились акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали по возвращении на родину из Германии. По данным СМИ, силовики задержали уже более 500 человек.

Во Владивостоке задержано 112 человек, в Красноярске — 84, Новосибирске — 73. В Челябинске силовики выдергивали людей из толпы, получали дубинки.

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