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В центре Москвы произошло убийство в здании Минобороны: кого лишили жизни

В Москве в здании Минобороны убили ФСБшника

сегодня, 11:08
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Недилько Ксения

Сотрудник ФСБ РФ Владимир Фещенко был найден убитым в здании в центре Москвы, сообщили пропагандистскому изданию РИА Новости в правоохранительных органах.

В центре Москвы произошло убийство в здании Минобороны: кого лишили жизни

Иллюстративное фото

"Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно он был убит", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что погибший был сотрудником ФСБ.

По данным других росСМИ, инцидент произошел в ночь на 13 января в ведомственном доме по адресу: улица Ольховская, 25. Там располагаются разные структуры Минобороны (например, командование железнодорожными войсками), а также Управление ФСБ по Московскому военному округу).

На рабочем месте было обнаружено тело сотрудника ФСБ Владимира Фещенко. Он был убит – на лбу обнаружили глубокую рану.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что после убийства генерала в Москве сеть взорвалась мемами. Известно, что в Москве ликвидирован генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Известно, что взрыв произошел у подъезда, а взрывчатка была заложена в стоящем рядом на улице самокате.

После этой новости украинские паблики "взорвались" мемами. На картинках изображен глава СБУ Василий Малюк рядом с самокатом. Также есть мемы с усопшим Кобзоном, на "концерт" к которому отправляют всех оккупантов. Биологическое оружие в виде комаров, несущих билеты к тому же Кобзону, а также многие другие мемы.

Отметим, что в СБУ или других украинских спецслужбах официально не подтверждали причастность Украины к взрыву в Москве. СБУ сообщила о подозрении Кириллову за приказ применять химоружие против украинских сил обороны. Генерал являлся начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов.



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