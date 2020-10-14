В центре Москвы такси на скорости нырнуло в реку: момент попал на видео

Язык
BTC/USD
11435.24
ETH/USD
382.12
LTC/USD
50.31
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Таисия Ерохина
В России в
центре столицы машина мчалась на немалой скорости и с размаху плюхнулась в
реку. Момент аварии попал на видео, сообщается
в Telegram-канале издания "Комсомольская правда".
В сообщении
говорится, что инцидент произошел с такси около 8:00 сегодня, 14 октября, в
центре Москвы на пересечении Полуярославской набережной с Наставническим переулком.
Как видно на видео, машина с проезжей части упала в реку Яуза.
По
предварительным данным СМИ, водитель такси погиб. Сейчас на месте происшествия
работают спасатели и полиция.
Позже стало
известно, что машину удалось поднять со дна реки. Точных данных о пострадавших
пока что нет.
Из-за аварии
движение на набережной было затруднено.
Ранее сообщалось,
что в Борисполе водитель
на полной скорости сбила ребенка. При переходе дороги с интенсивным
движением 11-летней девочкой через нерегулируемый переход, автомобиль марки
Mersedes не поступился в движении ребенку и сбил ее. На видео видно, что удар
был такой силы, что пострадавшая отлетела на несколько метров уже после
остановки транспортного средства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости