В центре Москвы такси на скорости нырнуло в реку: момент попал на видео

В России в центре столицы машина мчалась на немалой скорости и с размаху плюхнулась в реку. Момент аварии попал на видео, сообщается в Telegram-канале издания "Комсомольская правда".

В сообщении говорится, что инцидент произошел с такси около 8:00 сегодня, 14 октября, в центре Москвы на пересечении Полуярославской набережной с Наставническим переулком. Как видно на видео, машина с проезжей части упала в реку Яуза.

По предварительным данным СМИ, водитель такси погиб. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Позже стало известно, что машину удалось поднять со дна реки. Точных данных о пострадавших пока что нет.

Из-за аварии движение на набережной было затруднено.

Ранее сообщалось, что в Борисполе водитель на полной скорости сбила ребенка. При переходе дороги с интенсивным движением 11-летней девочкой через нерегулируемый переход, автомобиль марки Mersedes не поступился в движении ребенку и сбил ее. На видео видно, что удар был такой силы, что пострадавшая отлетела на несколько метров уже после остановки транспортного средства.

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