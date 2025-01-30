В Чечне отреагировали на информацию об исчезновении Кадырова и раскрыли что с ним

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, прессе и информации Ахмед Дудаев опроверг сообщение о якобы исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства. Он назвал такие заявления слухами и вбросами недоброжелателей. Об этом Дудаев сообщил в комментарии агентству "Чечня Сегодня".

Рамзан Кадыров

По его словам, с начала 2025 года Кадыров активно активно выполняет свои обязанности и лично контролирует все вопросы. Как отметил Дудаев, информация о его деятельности освещается в официальных источниках, публикуется на интернет-платформах и транслируется в СМИ.

При этом министр Чечни привел ряд публичных мероприятий с участием Кадырова после новогодних праздников: присутствие на пятничной молитве, инспекция по реконструкции улицы в Грозном, посещение репетиции ансамбля "Нохчо" и прием техники для нужд спецоперации. Кроме того, Дудаев подчеркнул, что после праздников Кадыров разместил в своем Telegram-канале более 40 постов.

"И это при том, что глава республики официально находится в отпуске с 13 января. Соответствующее распоряжение доступно в открытых источниках", – уточнил он.

Известно, что документ опубликован на сайте Кадырова. В нем отмечено, что на период его отсутствия обязанности главы республики будет исполнять глава правительства Чечни Магомед Даудов.

Также Дудаев добавил, что значительная часть работы Кадырова остается за кадром.

"Не стоит забывать о постоянных звонках, распоряжениях и ежедневных докладах по ситуации в зоне специальной военной операции", – подчеркнул министр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Чечни Рамзан Кадыров почти три недели не появляется на публике и не проявляет никакой активности в соцсетях. Это может говорить о проблемах со здоровьем, которые в Грозном традиционно отрицают.



