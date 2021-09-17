В эти выходные РФ может аннулировать Минские соглашения: Арестович сделал заявление

В эти выходные режим Путина может пойти на беспрецедентный шаг, когда задействует жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Это станет фактической отменой ранее подписанных Минских соглашений. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" заявил спикер украинской ТКГ в Минске, советник главы ОП Алексей Арестович.

Выборы в Госдуму РФ Фото из открытых источников

Попытку Кремля привлечь граждан Украины к выборам в Госдуму РФ Арестович назвал "грубым нарушением международного и национального права Украины и практически отменой Минских соглашений с российской стороны".

Алексей Арестович отметил, ему лично сложно представить на какой бы еще шаг могла пойти Россия, чтобы так пренебрежительно отнестись к Минским соглашениям. Спикер ТКГ считает, что, если жители Донецка и Луганска все-таки пойдут на избирательные участи выбирать депутатов другого государства, что будет сделано под принуждением, то это аннулирует Минские соглашения в одностороннем порядке – с российской стороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада призвала весь цивилизованный мир не признавать выборы в Госдуму, если они будут проведены на территории оккупированных Донецка, Луганска, а также украинского полуострова Крым.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Арестович жестко поконфликтовал в прямом эфире с лидером Нацкорпуса Билецким. Тот назвал первого клоуном и рассказал, зачем его трудоустроили на Банковой, а также то, какие главные задачи он выполняет.

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