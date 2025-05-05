В это даже трудно поверить: стал известен величайший страх россиян

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые заговорил о своем преемнике. При этом, как отметил политолог Вадим Денисенко, ранее эта тема в России была табуирована. Хотя, по его словам, элиты все же фактически жили в логике транзита власти.
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Как говорит Денисенко, катализатором темы преемника стал спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, считающийся близким к дочери кремлевского диктатора. Впрочем, по его словам, пока еще рано говорить о нем, как о "ставленнике семьи".
Впрочем, по его словам, следует исходить из того, что в ближайшее время никакого преемника не будет. Кроме того, добавляет эксперт, Путин по-прежнему видит свою главную политическую роль исключительно как единственно возможного арбитра.
По его убеждению, хотя Путин пока не собирается искать преемника, впрочем, игра у него уже запущена.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил, что "постоянно думает" о своем преемнике, который бы заменил его, как руководителя России.
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