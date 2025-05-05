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В это даже трудно поверить: стал известен величайший страх россиян

Россияне имеют наибольший страх и связан он напрямую с Путиным

5 мая 2025, 14:40 comments1719
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые заговорил о своем преемнике. При этом, как отметил политолог Вадим Денисенко, ранее эта тема в России была табуирована. Хотя, по его словам, элиты все же фактически жили в логике транзита власти.

В это даже трудно поверить: стал известен величайший страх россиян

Россияне

Как говорит Денисенко, катализатором темы преемника стал спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, считающийся близким к дочери кремлевского диктатора. Впрочем, по его словам, пока еще рано говорить о нем, как о "ставленнике семьи".

"Русское общество давно "беременно" идеей преемника. Наши социологические исследования показали, что более половины населения есть страх, что Путин умрет и не назначит преемника, а треть считает, что преемник есть, но им пока его не покажут, потому что "еще рано". Но, конечно, мнение народа Путину мало интересно в этом вопросе. Главная причина заявления о преемнике, судя по всему, связана исключительно с элитными играми", – считает Денисенко.

Впрочем, по его словам, следует исходить из того, что в ближайшее время никакого преемника не будет. Кроме того, добавляет эксперт, Путин по-прежнему видит свою главную политическую роль исключительно как единственно возможного арбитра.

"Такие заявления делаются по двум причинам или по неуверенности и паранойе или это "трюк" Сталина или Мао для того, чтобы окружение начало просить его остаться и никуда не уходить. А параллельно он будет "проверять на вшивость" окружения", — считает Денисенко.

По его убеждению, хотя Путин пока не собирается искать преемника, впрочем, игра у него уже запущена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил, что "постоянно думает" о своем преемнике, который бы заменил его, как руководителя России.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0vfiZHfUHij9QDDPRPWs534xWn3jnbuT2yaxFF7kM9Mut6wb2rNc8Rr7RQ2SbtNWbl?locale=ru_RU
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