Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у России плохая юридическая репутация относительно соблюдения мирных договоров, даже если она сама их подписывает и одобряет. В качестве примера Ринкевичс указал, что Латвия более 100 лет назад подписала мирный договор с РФ, а через 20 лет была оккупирована.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эдгарс Ринкевичс в годовщину мирного соглашения Латвии и РФ напомнил, как Россия не соблюдает договоренности. Ведь после достижения и одобрения мира русские войска оккупировали Латвию.

"105 лет назад Латвия и Советская Россия подписали мирный договор, признав независимость и суверенитет Латвии. Через 20 лет Кремль жестоко нарушил договор, оккупировав Латвию. Договор действителен и актуален и сегодня, но следует помнить, что Россия имеет плохую юридическую репутацию", — написал Ринкевич X.

Заявление Эдгарса Ринкевичса опубликовано накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Главной темой переговоров станет вопрос урегулирования войны в Украине, однако украинские представители не участвуют во встрече лидеров США и РФ. Также отсутствуют представители европейских стран.

Таким образом, эта ситуация создает угрозу, что Путин и Трамп могут принять решение о войне в Украине без Украины, а затем заставлять Киев согласиться на условия, выгодные Кремлю. Чтобы предотвратить это, Зеленский и европейские лидеры проводят консультации и согласовывают общую позицию, которую будут доносить Трампу перед его встречей с Путиным.

