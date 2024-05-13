В Европе отреагировали на увольнение Шойгу с должности министра обороны РФ

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировали решение российского диктатора Владимира Путина уволить министра обороны РФ Сергея Шойгу. По их словам, это делается для внутренней аудитории, а сам Шойгу несет ответственность за более 355 тыс. смертей.



Путин уволил Шойгу. Фото из открытых источников

12 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин уволит министра обороны Сергея Шойгу и назначит на его должность Андрея Белоусова. На перестановки в Минобороны РФ отреагировали европейские политики.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Сергей Шойгу ответственен за сотни тысяч смертей на войне в Украине.

"Бывший министр обороны Сергей Шойгу несет ответственность за более 355 000 жертв среди его собственных солдат и массовые страдания среди гражданского населения", — сказал Шаппс и объяснил, почему уволили Шойгу словами о том, что "России нужен министр обороны, который преодолеет этр катастрофическое наследство и положит конец вторжению".

Также Грант Шаппс назвал нового министра обороны РФ Андрея Белоусова "очередной марионеткой Путина".



Президент Литвы Гитанас Науседа указал, что Путин перестановками в министерстве обороны РФ лишь посылает сигнал россиянам, что Кремль планирует вести длительную войну против Украины.

"Это делается для внутренней аудитории. Это делается для того, чтобы иметь возможность продолжать эту войну. Давайте не будем иметь иллюзий, что Путин готов к мирным переговорам. Нет другого способа остановить его, как поддержать Украину. Самое главное – сделать это быстро", – сказал Науседа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто заменит Сергея Шойгу в должности главы Минобороны РФ и что известно об Андрее Белоусове.



