В Европе отреагировали на увольнение Шойгу с должности министра обороны РФ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировали решение российского диктатора Владимира Путина уволить министра обороны РФ Сергея Шойгу. По их словам, это делается для внутренней аудитории, а сам Шойгу несет ответственность за более 355 тыс. смертей.
Путин уволил Шойгу. Фото из открытых источников
12 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин уволит министра обороны Сергея Шойгу и назначит на его должность Андрея Белоусова. На перестановки в Минобороны РФ отреагировали европейские политики.
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Сергей Шойгу ответственен за сотни тысяч смертей на войне в Украине.
Также Грант Шаппс назвал нового министра обороны РФ Андрея Белоусова "очередной марионеткой Путина".
Президент Литвы Гитанас Науседа указал, что Путин перестановками в министерстве обороны РФ лишь посылает сигнал россиянам, что Кремль планирует вести длительную войну против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто заменит Сергея Шойгу в должности главы Минобороны РФ и что известно об Андрее Белоусове.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!