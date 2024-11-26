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В ФСБ обвинили Байдена в том, что он «усложняет» Трампу жизни

Бортников заявил, что Байден якобы намеренно принимает решения, с которыми потом будет сложно разобраться Трампу

сегодня, 10:50
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Ткачик Олеся

США и их союзники стремятся создать хаос в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и превратить этот регион в дешевую ресурсную базу. Такое заявление сделал директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Москве.

В ФСБ обвинили Байдена в том, что он «усложняет» Трампу жизни

Александр Бортников

По словам Бортникова, Запад якобы не отказывается от использования самых неблаговидных методов для реализации своих геополитических амбиций.

Он также выразил мнение, что администрация действующего президента США Джо Байден может максимально обострить ситуацию в мире. По мнению Бортникова, целью Байдена и его команды является усложнение новоизбранного президента Дональда Трампа возможностей решения накопившихся политических проблем.

"Первый шаг в этом направлении уже сделан — Вашингтон позволил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России", — заявил Бортников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Джо Байден разрешил Украине бить западным оружием по территории России. Первые ракеты ATACMS Силы обороны были запущены по Брянской области. Также ими были по Курщине, где был уничтожен командный центр россиян.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также подверг критике Байдена за то, что он предоставил разрешение бить западным оружием по территории России. "Может, старый Байден действительно решил хорошо уйти из жизни, унеся с собой значительную часть человечества…", – пригрозил Медведев, ссылаясь на новую ядерную доктрину РФ. Кроме того, он подверг критике предложения предоставить Украине ядерное оружие. По его словам, якобы такой шаг не приведет к добру.





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