Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина и Запад сделали все возможное, чтобы сорвать выполнение Минских соглашений. Такое мнение она высказала в связи с 10-летием подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".

Мария Захарова

По словам Захаровой, Киев в течение семи лет якобы "саботировал" выполнение договоренностей при поддержке Запада. Она утверждает, что для украинской власти Донбасс якобы является лишь территорией, а не проживающими там людьми. Представитель МИД РФ также заявила, что реализация Минских соглашений могла бы стать основой для "мирного разрешения внутреннего конфликта" и реинтеграции региона в состав Украины, но этого не было допущено.

При этом представитель МИД РФ повторила традиционную российскую риторику, обвиняя Киев в "государственном перевороте" 2014 года, который, по ее словам, повлек за собой вооруженное противостояние на востоке Украины. Она также заявила, что украинские власти пытались "военными методами подавить протест жителей Донбасса", но они якобы смогли "отстоять свой язык, культуру и традиции".

Захарова подчеркнула, что "Комплекс мероприятий" предусматривал особый статус временно оккупированных территорий Донбасса и сохранение их связей с Россией. Она также вспомнила, что соглашение предусматривало прямой диалог между Киевом и главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" относительно политического урегулирования, в частности, вопроса местных выборов, амнистии и изменений в Конституцию Украины.

Представитель МИД РФ в очередной раз обвинила Киев в невыполнении своих обязательств, заявив, что украинские власти после подписания документа якобы продолжили боевые действия и усилили транспортную и экономическую блокаду оккупированных территорий. Она также раскритиковала Запад, в частности, Германию и Францию, за "отсутствие давления на Киев".

Напомним, что Россия сама не выполняла Минские соглашения, продолжая военную поддержку боевиков на Донбассе и поставки вооружений. В 2022 году Кремль открыто нарушил все договоренности, признав так называемые "ДНР" и "ЛНР", а затем начал полномасштабное вторжение в Украину.

Портал "Комментарии" рассказывал о том, что ранее Захарова раскритиковала Киев за желание привлечь на фронт 18-летних.



