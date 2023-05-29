logo

BTC/USD

27696.50

ETH/USD

1892.84

LTC/USD

91.29

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Госдуме депутат, родом из Черкасской области, призвал запретить украинский язык
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме депутат, родом из Черкасской области, призвал запретить украинский язык

Родившийся на Черкащине Диденко, выступил в Госдуме РФ с украинофобским заявлением

29 мая 2023, 22:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Глава комитета российской Госдумы по региональной политике, "коренной" житель РФ с фамилией Диденко сделал заявление, что "никакого украинского языка быть не должно", пишет ТСН.

В Госдуме депутат, родом из Черкасской области, призвал запретить украинский язык

Алексей Диденко (фото из открытых источников)

"Это важная фракционная позиция. Не должно быть ни государства этого, ни языка. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектировать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом ужасном языке, нет материалов, ничего. Хотят дружить с нами, пусть на русском разговаривают", – сказал Алексей Диденко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как утверждает оборотень, учить украинский язык могут только военные переводчики.

Такое заявление российский госдумовец озвучил на конференции по вопросам "гармонизации нормативно-правовой базы" оккупированных территорий в соответствии с законодательством РФ, которое проходит в Государственной Думе.

После этого другие участники конференции начали обвинять Диденко в "разжигании межнациональной розни".

Важно, что Алексей Диденко родом из Украины. Он родился в селе Почапинцы Черкасской области. Но незадолго после его рождения семья переехала жить в Томск, где в то время имел работу и жил отец нынешнего предателя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский губернатор призвал к скорейшему захвату Харькова , ему напомнили о "яичке". Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков назвал решением "проблемы обстрелов территорий региона" присоединения к нему Харькова и Харьковской области. Официальные лица России, в том числе спикер президента РФ Дмитрий Песков, его предложение комментировать не стали. А вот неофициальные – не поскупились на комментарии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ato/poslidovnik-valki-stakan-u-derzhdumi-deputat-rodom-z-cherkaschini-zaklikav-zaboroniti-ukrayinsku-movu-2339203.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!