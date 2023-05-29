В Госдуме депутат, родом из Черкасской области, призвал запретить украинский язык

Глава комитета российской Госдумы по региональной политике, "коренной" житель РФ с фамилией Диденко сделал заявление, что "никакого украинского языка быть не должно", пишет ТСН.

Алексей Диденко (фото из открытых источников)

"Это важная фракционная позиция. Не должно быть ни государства этого, ни языка. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектировать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом ужасном языке, нет материалов, ничего. Хотят дружить с нами, пусть на русском разговаривают", – сказал Алексей Диденко.

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Как утверждает оборотень, учить украинский язык могут только военные переводчики.

Такое заявление российский госдумовец озвучил на конференции по вопросам "гармонизации нормативно-правовой базы" оккупированных территорий в соответствии с законодательством РФ, которое проходит в Государственной Думе.

После этого другие участники конференции начали обвинять Диденко в "разжигании межнациональной розни".

Важно, что Алексей Диденко родом из Украины. Он родился в селе Почапинцы Черкасской области. Но незадолго после его рождения семья переехала жить в Томск, где в то время имел работу и жил отец нынешнего предателя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский губернатор призвал к скорейшему захвату Харькова , ему напомнили о "яичке". Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков назвал решением "проблемы обстрелов территорий региона" присоединения к нему Харькова и Харьковской области. Официальные лица России, в том числе спикер президента РФ Дмитрий Песков, его предложение комментировать не стали. А вот неофициальные – не поскупились на комментарии.