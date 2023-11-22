В Госдуме мог быть большой скандал: СМИ узнали о планах Пригожина в день мятежа

В день, когда бывший главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал мятеж, он планировал непросто добраться до Москвы, где откровенно переговорить с высшим российским военно-политическим руководством, но и выступить в Госдуме РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times", со ссылкой на источники.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

По информации издания, вечером 23 июня в Госдуме выступали представители партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", критиковавшие правительство за недостаточную поддержку оккупационной армии.

Пригожин хотел приехать на эту встречу, чтобы выступить с критикой в сторону российского военного руководства. Более того, его окружение рассматривало возможность, что с ним будет Сергей Суровикин.

"Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем, весь п*зд*ц", — сказал журналистам его знакомый.

По словам собеседников издания, в какой-то момент главарь ЧВК потерял прямой доступ к Путину, поэтому искал способы донести до него свои заявления. Еще весной он хотел "вернуть расположение Путина" с помощью выступления в Госдуме, но ему отказали.

"Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину", — отметил близкий к руководству Госдумы человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — в провале так называемой "СВО" виноват Путин: в России появился очередной Пригожин.