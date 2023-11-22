В Госдуме мог быть большой скандал: СМИ узнали о планах Пригожина в день мятежа

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Кравцев Сергей
В день, когда бывший главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал мятеж, он планировал непросто добраться до Москвы, где откровенно переговорить с высшим российским военно-политическим руководством, но и выступить в Госдуме РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times", со ссылкой на источники.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
По информации издания, вечером 23 июня в Госдуме выступали представители партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", критиковавшие правительство за недостаточную поддержку оккупационной армии.
Пригожин хотел приехать на эту встречу, чтобы выступить с критикой в сторону российского военного руководства. Более того, его окружение рассматривало возможность, что с ним будет Сергей Суровикин.
По словам собеседников издания, в какой-то момент главарь ЧВК потерял прямой доступ к Путину, поэтому искал способы донести до него свои заявления. Еще весной он хотел "вернуть расположение Путина" с помощью выступления в Госдуме, но ему отказали.
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