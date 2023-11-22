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В Госдуме мог быть большой скандал: СМИ узнали о планах Пригожина в день мятежа

Пригожин пытался максимально привлечь внимание Путина

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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В день, когда бывший главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал мятеж, он планировал непросто добраться до Москвы, где откровенно переговорить с высшим российским военно-политическим руководством, но и выступить в Госдуме РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times", со ссылкой на источники.                                                      

В Госдуме мог быть большой скандал: СМИ узнали о планах Пригожина в день мятежа

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

По информации издания, вечером 23 июня в Госдуме выступали представители партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", критиковавшие правительство за недостаточную поддержку оккупационной армии.


Пригожин хотел приехать на эту встречу, чтобы выступить с критикой в сторону российского военного руководства. Более того, его окружение рассматривало возможность, что с ним будет Сергей Суровикин. 

"Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем, весь п*зд*ц", — сказал журналистам его знакомый.

По словам собеседников издания, в какой-то момент главарь ЧВК потерял прямой доступ к Путину, поэтому искал способы донести до него свои заявления. Еще весной он хотел "вернуть расположение Путина" с помощью выступления в Госдуме, но ему отказали.

"Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину", — отметил близкий к руководству Госдумы человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — в провале так называемой "СВО" виноват Путин: в России появился очередной Пригожин.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2023/11/21/nakanune-myatezha-prigozhin-gotovil-tainoe-vistuplenie-vdume-chtobi-vernut-raspolozhenie-putina-a113834
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