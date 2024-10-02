Североатлантический альянс хочет легализовать удары по территории России, при этом оставшись в стороне, об этом заявил депутат Госдумы страны-агрессора, член комитета по безопасности Михаил Шеремет

НАТО и Украина

"За созданием так называемых новых украинских ракет, без сомнения, стоят западные специалисты из структур НАТО, которые таким образом хотят легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне", — заявил Шеремет.

В связи с этим он устроил истерику и даже набросился на президента Владимира Зеленского с оскорблениями. В частности, депутат страны-агрессора, посоветовал главе Украины "привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое и избавив ее народ от всех бед и печальной участи".

При этом известно, что накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина создала новую баллистическую ракету, и она уже прошла лётные испытания. Глава государства подчеркнул, что Силы обороны уже начали применять совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Также уже работают и другие виды дальнобойных дронов, а также морские дроны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ боятся того, что Запад разрешить бить Украине по территории России его оружием. В связи с этим в РФ даже изменили ядерную доктрину, чтобы напугать страны Запада ответным ядерным ударом за такие действия. Были ожидания, что такое разрешение будет получено во время визита президента Владимира Зеленского в США. Но в ходе визита команды президента Владимира Зеленского в США Украина не получила однозначного разрешения на дальнобойные удары западным вооружением по российской территории.



