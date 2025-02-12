В Госдуме нагло отреагировали на слова Умерова о готовности к мирным переговорам

В Госдуме страны-агрессора России прокомментировали заявление министра обороны Рустема Умерова о том, что Украина готова к переговорам, которые могут закончить войну. В частности, депутат Госдумы Андрей Колесник посчитал такое заявление признаком "дрогнувшей позиции". Впрочем, он добавил, что у министра обороны нет таких полномочий, чтобы делать подобного рода заявления.

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"Министр обороны не уполномочен делать подобные заявления. Почему не председатель Рады? Это вопрос легитимности. Бумага все стерпит", — сказал Колесник.

Также Колесник отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского об обмене с Россией территориями.

"Они пытаются показать свою значимость, но в реальности их позиция слаба. Вопрос в том, считают ли их серьезными участниками переговоров", — заявил депутат Госдумы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам по завершению войны. Однако глава Минобороны подчеркнул, что длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя.

Также "Комментарии" рассказывали, что Зеленский предложил обменять захваченные территории Курской области на территории, которые контролирует РФ в Украине. Тем не менее, как заявил военный эксперт Иван Ступак, очень сомнительно, что Россия согласится в случае переговоров обменять захваченные в Украине территории на контролируемые в Курской области Силы обороны территории. Ступак считает, что шанс обменять Курщину на Запорожскую АЭС существовал раньше, однако сейчас ситуация изменилась. Россия активно интегрирует станцию в собственную энергосистему и адаптирует ее к своим стандартам, поэтому возвращение АЭС Украине маловероятно.



