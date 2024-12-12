В Госдуме нашли объяснение, почем прилетело по казармам в Чечне

В Госдуме страны-агрессора России попытались прокомментировать удар украинскими безспилотниками по казармам в Чечне. В частности, как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, таким образом Украина якобы пытается получить пиар на Западе.

Госдума РФ

"Каждый день ВСУ пытаются найти какие-то цели, в том числе и ищут лазейки в системе нашей ПВО. Они пытаются максимум получить от этого какой-то пиар", — заявил он.

Российский депутат заявил, что ВСУ якобы выбрали такую тактику потому, что они якобы теряют гарантии, которые им давали западные представители и НАТО.

Чепа заявил, что Украине якобы очень нужна реклама, потому такие атаки по территории РФ и производятся. Российский депутат отметил, что украинские власти рассчитывают на то, что про атаку на казарму спецполка в Чечне будут писать западные журналисты и политики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беспилотники атаковали казармы в Чечне. Телеграмм-каналы РФ сообщали, что российские спецслужбы сразу же прибыли на место взрыва. Спустя какое-то время в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД были раненые среди силовиков. К месту атаки прибывали скорые.

Признал атаку на казармы и сам Кадыров. Правда, он утверждает, что над зданием полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД в Чечне был сбит дрон. Его обломки упали на здание и вызвали пожар. Кадыров утверждает, что якобы серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Личный состав, который дежурил, в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях, заявил Кадыров.



