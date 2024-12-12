В Госдуме нашли объяснение, почем прилетело по казармам в Чечне

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Ткачик Олеся
В Госдуме страны-агрессора России попытались прокомментировать удар украинскими безспилотниками по казармам в Чечне. В частности, как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, таким образом Украина якобы пытается получить пиар на Западе.
Госдума РФ
Российский депутат заявил, что ВСУ якобы выбрали такую тактику потому, что они якобы теряют гарантии, которые им давали западные представители и НАТО.
Чепа заявил, что Украине якобы очень нужна реклама, потому такие атаки по территории РФ и производятся. Российский депутат отметил, что украинские власти рассчитывают на то, что про атаку на казарму спецполка в Чечне будут писать западные журналисты и политики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беспилотники атаковали казармы в Чечне. Телеграмм-каналы РФ сообщали, что российские спецслужбы сразу же прибыли на место взрыва. Спустя какое-то время в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД были раненые среди силовиков. К месту атаки прибывали скорые.
Признал атаку на казармы и сам Кадыров. Правда, он утверждает, что над зданием полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД в Чечне был сбит дрон. Его обломки упали на здание и вызвали пожар. Кадыров утверждает, что якобы серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Личный состав, который дежурил, в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях, заявил Кадыров.
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