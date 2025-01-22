В России отреагировали на поручение президента США Дональда Трампа своему спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну в Украине в течение 100 дней.

Госдума РФ

В частности, как заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Виктор Заварзин, он не верит, что Трамп сможет остановить войну в Украине в обозначенный срок.

Как заявил депутат Госдумы страны-агрессора, со стороны команды Трампа на данный момент нет никакого прогресса по вопросу урегулирования военного конфликта в Украине. Более того, российский депутат посетовал на то, что президент США до сих пор не вышел на контакт с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"От Трампа высказываний сейчас очень много. Я пока не вижу какого-то большого прогресса. Еще не было ни звонка, ни контакта. Я пока мало верю в это [завершение конфликта за 100 дней]", — сказал Заварзин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президенту США Дональду Трампу может не удастся убедить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну в Украине. Как отметил ветеран армии США Райан МакБет дело в том, что для российского диктатора прекращение боевых действий несет больше негативных последствий, чем выгод. МакБет убежден, что Трамп не сможет заставить Путина прекратить войну, но может способствовать значительному ослаблению позиций России на фронте, обеспечив Украину необходимым вооружением. По его мнению, война может завершиться в 2026 – 2027 году из-за того, что у России не будет возможности прокормить все свои войска и обеспечить их всей необходимой техникой. То есть, добавил эксперт, Келлог не сможет остановить войну в Украине за сто дней.



