logo

BTC/USD

104956.00

ETH/USD

3305.23

LTC/USD

116.26

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Госдуме оценили возможность прекращения войны в Украине за сто дней
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме оценили возможность прекращения войны в Украине за сто дней

В Госдуме посетовали на то, что Трамп не выходит на контакт с Путиным

сегодня, 15:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В России отреагировали на поручение президента США Дональда Трампа своему спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну в Украине в течение 100 дней.

В Госдуме оценили возможность прекращения войны в Украине за сто дней

Госдума РФ

В частности, как заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Виктор Заварзин, он не верит, что Трамп сможет остановить войну в Украине в обозначенный срок.

Как заявил депутат Госдумы страны-агрессора, со стороны команды Трампа на данный момент нет никакого прогресса по вопросу урегулирования военного конфликта в Украине. Более того, российский депутат посетовал на то, что президент США до сих пор не вышел на контакт с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"От Трампа высказываний сейчас очень много. Я пока не вижу какого-то большого прогресса. Еще не было ни звонка, ни контакта. Я пока мало верю в это [завершение конфликта за 100 дней]", — сказал Заварзин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президенту США Дональду Трампу может не удастся убедить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну в Украине. Как отметил ветеран армии США Райан МакБет дело в том, что для российского диктатора прекращение боевых действий несет больше негативных последствий, чем выгод. МакБет убежден, что Трамп не сможет заставить Путина прекратить войну, но может способствовать значительному ослаблению позиций России на фронте, обеспечив Украину необходимым вооружением. По его мнению, война может завершиться в 2026 – 2027 году из-за того, что у России не будет возможности прокормить все свои войска и обеспечить их всей необходимой техникой. То есть, добавил эксперт, Келлог не сможет остановить войну в Украине за сто дней.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/22/24895580.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости