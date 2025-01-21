В Госдуме отреагировали на «нацистский» жест Маска на инаугурации Трампа

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Ткачик Олеся
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что не стоит искать скрытые мотивы в жесте Илона Маска во время инаугурации президента США. Он подчеркнул, что предприниматель никогда не поддерживал фашистскую идеологию.
Илон Маск
Также российский депутат выразил свои ожидания по поводу президентства Дональда Трампа в США.
Напомним, 20 января в сети появилось видео, где Маск поздравляет Трампа, сделав жест, который некоторые восприняли как "нацистское поздравление". Бизнесмен ударил себя правой рукой в грудь, после чего поднял ее по диагонали с пальцами, сложенными вместе и повернутыми вниз. После этого Маск повторил жест, развернувшись к сцене.
Портал "Комментарии" рассказывал , что американский предприниматель Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп назначил одним из руководителей вновь Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE), прокомментировал обвинение в том, что во время своей речи он сделал жест, который некоторые признали "римским" салютом", напоминающим нацистское поздравление.
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