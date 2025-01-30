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В Госдуме отреагировали на желание ЕС вернуть импорт российского газа ради мира

В Госдуме указали, что между странами Европейского Союза существуют значительные разногласия

сегодня, 12:35
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Ткачик Олеся

Европейский Союз, по всей вероятности, не вернется к импорту российского газа в ближайшей перспективе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских.

В Госдуме отреагировали на желание ЕС вернуть импорт российского газа ради мира

Госдума РФ

Британское издание Financial Times, ссылаясь на источники в европейских правительствах, сообщило, что ряд стран ЕС предложил включить вопрос возобновления поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст предстоящего соглашения по урегулированию войны в Украине.

Впрочем, Ананских, комментируя эту информацию, заявил, что между странами Евросоюза существуют значительные разногласия, из-за чего добиться единой энергетической политики в ближайшем будущем будет сложно.

Депутат Госдумы страны-агрессора также отметил, что некоторые государства ЕС якобы начинают осознавать, что ухудшение уровня жизни связано с напряженными отношениями с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Европейском Союзе начали обсуждать идею возвращения к покупке газа из России. Это, по мнению некоторых чиновников, якобы может побуждать Москву к миру. Сторонники идеи возобновления покупки российского газа считают, что такой шаг снизит цены на энергоносители в Европе и "побуждает" РФ сесть за стол переговоров. По их мнению, это даст обеим сторонам повод прекращения огня и его поддержки.

Также "Комментарии" рассказывали, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Еврокомиссия на самом деле не требует от Украины возобновить транзит российского газа. По его информации, Украина ЕК предложила из-за шантажа Венгрии провести переговоры по возможному заключению нового контракта на транзит газа по территории Украины. Но нигде нет требования, что они должны быть с РФ, указывает эксперт.




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Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2025/01/30/24960938.shtml?updated
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