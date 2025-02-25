Российские школьники поразили российских депутатов, возможно даже шокировали. Да так, что в Госдуме приказали немедленно исправить ситуацию. Депутаты РФ возмущены, что российские школьники не понимают, с кем и зачем воюет Россия. Так что в Госдуме требуют от Минобразования сосредоточиться в воспитательной работе среди школьников не на героизации бойцов "СВО", а на пропаганде "преступлений киевского режима". В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию.

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“Учителей заставляют ложью о “преступлениях Украины” прививать детям ненависть к украинцам как “врагам России”. Предлагается установить соответствующий пропагандистский нарратив, в основе которого традиционное для ru-пропаганды сравнение украинцев с "фашистами" и представление "СВО" как продолжение "большой отечественной", — говорится в сообщении ЦПД.

В Центре подчеркнули, что цель россиян – агрессивной пропагандой в школе вырастить новое поколение, полностью преданное властям и готовое дальше воевать с "врагами России".

Напомним, что власти Российской Федерации, как писал портал "Комментарии", пытаются навязать российскую идеологию на временно оккупированных территориях и "приучить детей к войне". В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в России активно используют основанный на советских мифах праздник "дня защитника отечества" для усиления милитаризации общества и оправдания военных преступлений РФ.

В акциях по случаю праздника массово заставляют принимать участие украинских детей на временно оккупированной территории. В Центре противодействия дезинформации убеждены, что такими действиями враг пытается нормализовать среди детей войну, прививать им ненависть к Украине и готовить к службе в армии РФ.



