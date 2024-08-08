В Госдуме по-хамски ответили Подоляку: что произошло

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры, которые могут состоятся между Украиной и РФ, и укрепит позиции Киева. Он считает, что любые компромиссы Москва воспринимает как слабость. По его словам, усиление переговорных позиций Украины следует достичь "повышением цены войны".

Андрей Красов

На такое заявление отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов. Он заявил, что слова из Киева о том, что целью атаки ВСУ в Курской области является попытка усилить позиции Украины на потенциальных переговорах, не является аргументом для Москвы. Более того, по его мнению, ВС РФ продолжат выполнять поставленные задачи.

Красов подчеркнул, что Россию не удастся испугать. По его словам, ВС РФ выполняют задачи, которые поставил диктатор Владимир Путин, "освобождая русские земли" от "нацистской чумы".

Парламентарий страны-агрессора даже выразил уверенность, что в Курской области ВСУ будут разбиты, а земля "будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Михаил Подоляк заявил о том, что события в Курской или Белгородской областях дают возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. По его словам, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам.

Кроме того, Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией.



