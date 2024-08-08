logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Госдуме по-хамски ответили Подоляку: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме по-хамски ответили Подоляку: что произошло

В Госдуме прокомментировали слова Подоляка о том, что события в Курской области усилят переговорные позиции Украины

сегодня, 14:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры, которые могут состоятся между Украиной и РФ, и укрепит позиции Киева. Он считает, что любые компромиссы Москва воспринимает как слабость. По его словам, усиление переговорных позиций Украины следует достичь "повышением цены войны".

В Госдуме по-хамски ответили Подоляку: что произошло

Андрей Красов

На такое заявление отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов. Он заявил, что слова из Киева о том, что целью атаки ВСУ в Курской области является попытка усилить позиции Украины на потенциальных переговорах, не является аргументом для Москвы. Более того, по его мнению, ВС РФ продолжат выполнять поставленные задачи.

Красов подчеркнул, что Россию не удастся испугать. По его словам, ВС РФ выполняют задачи, которые поставил диктатор Владимир Путин, "освобождая русские земли" от "нацистской чумы".

Парламентарий страны-агрессора даже выразил уверенность, что в Курской области ВСУ будут разбиты, а земля "будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Михаил Подоляк заявил о том, что события в Курской или Белгородской областях дают возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. По его словам, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам.

Кроме того, Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/08/23641111.shtml?updated
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости