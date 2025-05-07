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В Госдуме пообещали «влупить по полной» по Украине и пригрозили ВСУ

В Госдуме заявили, что в Украине «понимают», что Киев ждет «неотвратимый» ответ

сегодня, 11:52
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Ткачик Олеся

В Госдуме страны-агрессора России на фоне информации о том, что РФ может ударить по Киеву "Орешником" 9 мая, заявили, что Кремль ответит "на любые провокации" со стороны ВСУ.

В Госдуме пообещали «влупить по полной» по Украине и пригрозили ВСУ

Госдума РФ

В частности, как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, РФ может дать асимметричный ответ на атаки беспилотников ВСУ накануне 9 мая.

Депутат Госдумы самоуверенно заявил Россия "нормально отметит" день победы". При этом он утверждает, что в Киеве якобы понимают, что возмездие "неотвратимо", но попытками бить БПЛА по территории России "его не отодвинуть".

"Чем больше ВСУ нам гадят, тем больше получат, прямо пропорционально. Но пропорция будет не совсем симметричной, влупим по полной. Попомните мои слова, я еще ни разу не ошибался", — сказал Колесник.

Он заявил, что атаками БПЛА украинский лидер Владимир Зеленский якобы пытается показать Европе и США, что еще "на что-то способен". Но, по мнению Колесника, на Западе якобы уже не верят Зеленскому.

"Если Запад рассматривает Украину как полигон, ВС РФ будут работать "как по полигону", — заявил депутат страны-агрессора.

При этом известно, что такое заявление было сделано на фоне атак украинских беспилотников, которые долетают до Москвы и Подмосковья.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая.

При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине — их обдуманная стратегия.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/07/25723214.shtml?updated
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