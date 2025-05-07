В Госдуме пообещали «влупить по полной» по Украине и пригрозили ВСУ

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Ткачик Олеся
В Госдуме страны-агрессора России на фоне информации о том, что РФ может ударить по Киеву "Орешником" 9 мая, заявили, что Кремль ответит "на любые провокации" со стороны ВСУ.
Госдума РФ
В частности, как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, РФ может дать асимметричный ответ на атаки беспилотников ВСУ накануне 9 мая.
Депутат Госдумы самоуверенно заявил Россия "нормально отметит" день победы". При этом он утверждает, что в Киеве якобы понимают, что возмездие "неотвратимо", но попытками бить БПЛА по территории России "его не отодвинуть".
Он заявил, что атаками БПЛА украинский лидер Владимир Зеленский якобы пытается показать Европе и США, что еще "на что-то способен". Но, по мнению Колесника, на Западе якобы уже не верят Зеленскому.
При этом известно, что такое заявление было сделано на фоне атак украинских беспилотников, которые долетают до Москвы и Подмосковья.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая.
При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине — их обдуманная стратегия.
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