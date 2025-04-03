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В Госдуме пригрозили Киеву и Западу смертью: неожиданная причина

В России нашли новую причину, чтобы набросится на Киев и его союзников с неожиданными обвинениями

сегодня, 11:24
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Ткачик Олеся

Как заявил заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов, Украину и ее западных союзников ждет судьба Наполеона и Гитлера. По его мнению, на это якобы указывает разбитая на войне техника НАТО, которую в РФ собирают и демонстрируют на выставках.

В Госдуме пригрозили Киеву и Западу смертью: неожиданная причина

Госдума РФ

"Эта разбитая натовская техника еще раз будет напоминать нашим гражданам о том, что у нас на Руси очень много воинов, которые способны защитить нашу страну. И в очередной раз это напоминает коллективному Западу — кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет", — заявил депутат Госдумы-агрессора.

Он добавил, что Запад неоднократно приходи в Россию с войной. В этом контексте он напомнил вторую мировую войну, и проведение парада в Берлине.

"Такой же бесславный конец ждет киевскую хунту, которая пришла к власти в результате переворота, спонсируемого Западом, и те страны, которые поддерживают этот кровавый киевский режим", — заявил российский депутат.

Депутат договорился до того, что якобы это не Россия начала войну против Украины, а коллективный Запад начал воевать против РФ и она "вынуждена" защищаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время начала полномасштабного вторжения Россия рассчитывала захватить Киев чуть ли не за три дня. Для нее это должна была быть "маленькая победоносная война". Но правда в том, что в 2025 году РФ даже не смогла выйти на административные границы Донецкой области.

Тем не менее, сейчас кремлевскому диктатору Путину нужна значимая победа в Украине, чтобы кичиться ею на параде 9 мая. Для этого, диктатор не жалеет ни сил, не средств. По мнению военных, Путин уже выбрал направление удара для такой победы.




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Источник: https://tass.ru/politika/23583111
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