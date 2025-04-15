Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Андрей Колесник заявил, что армии России следует наносить упреждающие удары по местам запуска украинских беспилотников после атаки ВСУ на Курск.

Госдума РФ

Депутат РФ заявил, что необходимо формировать так называемую серую зону и усиливать системы ПВО, чтобы "разведка нормально работала".

По словам Колесника, также нужно перехватывать беспилотники ВСУ не только когда они поднялись в небо, но и наносить упреждающие удары.

"Зеленский совсем уже обнаглел, ему плевать, что ему говорят союзники, плевать на договоренности. Беспредел порождает беспредел", — заявил Колесник.

При этом росСМИ утверждают, что ВСУ ночью массированно атаковали Курскую область беспилотниками — над регионом уничтожили 109 дронов. Основной удар пришелся на Курск. Повреждения якобы получили 24 многоквартирных дома, в трех из них произошел пожар. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и "Лютый". Как минимум один беспилотник был начинен поражающими элементами.

В то же время военный Сергей Наумович показал видео из Курска, на котором четко видно, что взрывы в домах, о которых говорят в РФ, произошли внутри.

" Посмотрите внимательно! В Курске взрывы в домах происходили внутри, а не в результате атаки каких-то дронов. Оператор не знал, что собирает доказательную базу для осуждения режима Путина . Так что "Рязанский сахар — 2", россияне. А наши дроны прилетели четко по военным объектам! " — заявил Наумович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава СВР Нарышкин озвучил все требования к Украине, на которые она должна пойти ради мира.



