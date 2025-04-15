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В Госдуме призвали армию РФ к беспределу и ударам по Украине на упреждение

Колесник заявил, что РФ должна более активно работать по созданию так называемой серой зоны

сегодня, 12:45
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Ткачик Олеся

Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Андрей Колесник заявил, что армии России следует наносить упреждающие удары по местам запуска украинских беспилотников после атаки ВСУ на Курск.

В Госдуме призвали армию РФ к беспределу и ударам по Украине на упреждение

Госдума РФ

Депутат РФ заявил, что необходимо формировать так называемую серую зону и усиливать системы ПВО, чтобы "разведка нормально работала".

По словам Колесника, также нужно перехватывать беспилотники ВСУ не только когда они поднялись в небо, но и наносить упреждающие удары.

"Зеленский совсем уже обнаглел, ему плевать, что ему говорят союзники, плевать на договоренности. Беспредел порождает беспредел", — заявил Колесник.

При этом росСМИ утверждают, что ВСУ ночью массированно атаковали Курскую область беспилотниками — над регионом уничтожили 109 дронов. Основной удар пришелся на Курск. Повреждения якобы получили 24 многоквартирных дома, в трех из них произошел пожар. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и "Лютый". Как минимум один беспилотник был начинен поражающими элементами.

В то же время военный Сергей Наумович показал видео из Курска, на котором четко видно, что взрывы в домах, о которых говорят в РФ, произошли внутри.

"Посмотрите внимательно! В Курске взрывы в домах происходили внутри, а не в результате атаки каких-то дронов. Оператор не знал, что собирает доказательную базу для осуждения режима Путина. Так что "Рязанский сахар — 2", россияне. А наши дроны прилетели четко по военным объектам!" — заявил Наумович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава СВР Нарышкин озвучил все требования к Украине, на которые она должна пойти ради мира.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/15/25561382.shtml?updated
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