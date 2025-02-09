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В Госдуме прокомментировали разговор Трампа и Путина и сказали, к чему он приведет

В Госдуме возлагают огромною надежду на контакты между Трампом и Путина

сегодня, 13:01 comments2107
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Ткачик Олеся

В Госдуме страны-агрессора отреагировали на информацию о том, что между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Как заявил российский депутат Михаил Шеремет, диалог между Трампом и Путиным будет способствовать оттепели в отношениях между странами.

В Госдуме прокомментировали разговор Трампа и Путина и сказали, к чему он приведет

Госдума РФ

Помимо этого, депутат Госдумы заявил, что контакты между главами США и России будут способствовать снижению уровня конфронтации и даже станут примером для других стран.

"Возлагаю большие надежды, что диалог между такими опытными и здравомыслящими политиками станет некой оттепелью в отношениях и будет построен на принципах уважения, компромисса и взаимовыгодного сотрудничества. Это позволит выстроить наш несовершенный мир предсказуемым, безопасным и справедливым", — отметил Шеремет.

При этом российский депутат заявил, что подобные диалоги после длительного периода глухоты между Вашингтоном и Москвой можно рассматривать как важный шаг на пути к восстановлению доверия.

Шеремет назвал хорошим сигналом для двусторонних отношений и глобальной стабильности информацию о разговоре Путина и Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что у него уже был разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его итогам американский президент якобы понял, что Путин хотел бы остановить кровавую войну, поскольку в ней гибнет много людей. Также Трамп сообщил, что у него есть некий план, как остановить войну в Украине.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/09/25040774.shtml?updated
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