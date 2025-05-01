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В Госдуме прокомментировали возможный визит Рубио на путинский парад

В России сказали, что США приложились к свержению фашизма, поэтому имеют право участвовать в параде

1 мая 2025, 18:37
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Ткачик Олеся

Госсекретарь США Марко Рубио имеет полное право присутствовать на так называемом параде победы в Москве 9 мая, поскольку США являлись частью антигитлеровской коалиции, заявил депутат Госдумы страны-агрессора Виталий Милонов.

В Госдуме прокомментировали возможный визит Рубио на путинский парад

Госдума РФ

В частности, российский депутат напомнил, что во время второй мировой войны Соединенные Штаты и Великобритания были союзниками СССР.

По мнению Милонова, участвовавшие в победе над нацизмом страны из уважения к собственной истории должны приобщаться к таким памятным мерам, как парад 9 мая. В то же время депутат Госдумы РФ добавил, что сейчас через Лондон, по его словам, "проходит ось зла".

"И США, и СССР сыграли важную роль в освобождении Европы от нацизма. Советский Союз внес решающий вклад, но у США есть все основания участвовать в таких событиях", — отметил Милонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские медиа заговорили о возможной сенсации — на параде победы в Москве 9 мая может появиться высокопоставленный представитель Соединенных Штатов Америки. По информации пропагандистских медиа, ссылающихся на источники в дипломатических кругах, Москву может посетить государственный секретарь Марко Рубио.

Эта информация появилась на фоне предыдущих слухов о возможной поездке в Россию президента Дональда Трампа. Ранее несколько западных изданий, в том числе Newsweek и Le Point, сообщали, что Кремль якобы ожидает визита "важного гостя" из США, который должен появиться рядом с диктатором Владимиром Путиным на трибуне. Одним из потенциальных кандидатов называли самого Трампа, который, по неофициальной информации, будто бы даже рассматривал такую ​​возможность после телефонного разговора с российским президентом. Однако уже на следующий день он публично отрицал свое участие: "Нет, я не поеду".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/01/25683758.shtml?updated
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