Госсекретарь США Марко Рубио имеет полное право присутствовать на так называемом параде победы в Москве 9 мая, поскольку США являлись частью антигитлеровской коалиции, заявил депутат Госдумы страны-агрессора Виталий Милонов.

Госдума РФ

В частности, российский депутат напомнил, что во время второй мировой войны Соединенные Штаты и Великобритания были союзниками СССР.

По мнению Милонова, участвовавшие в победе над нацизмом страны из уважения к собственной истории должны приобщаться к таким памятным мерам, как парад 9 мая. В то же время депутат Госдумы РФ добавил, что сейчас через Лондон, по его словам, "проходит ось зла".

"И США, и СССР сыграли важную роль в освобождении Европы от нацизма. Советский Союз внес решающий вклад, но у США есть все основания участвовать в таких событиях", — отметил Милонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские медиа заговорили о возможной сенсации — на параде победы в Москве 9 мая может появиться высокопоставленный представитель Соединенных Штатов Америки. По информации пропагандистских медиа, ссылающихся на источники в дипломатических кругах, Москву может посетить государственный секретарь Марко Рубио.

Эта информация появилась на фоне предыдущих слухов о возможной поездке в Россию президента Дональда Трампа. Ранее несколько западных изданий, в том числе Newsweek и Le Point, сообщали, что Кремль якобы ожидает визита "важного гостя" из США, который должен появиться рядом с диктатором Владимиром Путиным на трибуне. Одним из потенциальных кандидатов называли самого Трампа, который, по неофициальной информации, будто бы даже рассматривал такую ​​возможность после телефонного разговора с российским президентом. Однако уже на следующий день он публично отрицал свое участие: "Нет, я не поеду".



