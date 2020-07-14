В Госдуме РФ готовы ввести ответственность за призывы вернуть Крым Украине для зарубежных политиков

В России рассматривают возможность введения уголовной ответственности для официальных лиц Украины, которые делают заявления о необходимости вернуть полуостров Крым в статус автономии и контроль Киева. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает агентство "Интерфакс".

Так, по словам российского политика, подобные заявления со стороны украинских чиновников и депутатов могут стать поводом для экстрадиции последних.

"Подобные заявления повлекут за собой ответственность по законам России, а значит, мы сможем требовать у Украины их экстрадиции для судебного процесса", - обозначил Володин.

Отмечается, что подобная инициатива коснется и западных партнеров, которые могут быть арестованы по прибытию в Россию именно за реплики о возвращении Крыма Украине, что, согласно принятым поправкам в Конституцию РФ, является сепаратизмом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые поправки в Конституцию России буквально нивелируют перспективу возвращения Крымского полуострова назад в Украину.

"Цель поправки в другом, а именно - сделать неконституционными любые законопроекты о возвращении Крыма под руководство Киева. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине". По словам сенатора, эта поправка нужна "не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь "А давайте отдадим Крым", - указал российский политик Андрей Клишас.



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