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Slava Kot
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что основной целью России в войне против Украины следует считать создание единого Союзного государства, которое будет состоять из трех стран: России, Украины и Белоруссии.
Виктор Соболев. Фото из открытых источников
Виктор Соболев в кулуарных помещениях Госдумы ответил местным журналистам о причинах войны России в Украине. По его словам, это создание "русского мира" в пределах трех стран.
Также член Госдумы продолжил свою речь, выражая заявления в стиле российской пропаганды, называя Киев и князей русскими, а также повторил тезис неспособности существования России без Украины.
Путин, когда объявлял начало полномасштабного вторжения России в Украину, называл целями "денацификацию и демилитаризацию", а также защиту жителей Донбасса, которых с 2022 года из-за России погибло больше чем за 7 лет до этого. Еще одной целью российский диктатор называл не допущение приближения "военной машины НАТО" к своим границам, однако после полномасштабного вторжения в альянс вступила Финляндия и Швеция.
После начала президентства Трампа Путин активно заявляет на устранение "первопричин" войны, якобы ставших причиной военных действий РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка США обнаружила, что Путин изменяет цели в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали о том, почему Путин не хочет останавливать войну в Украине.
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