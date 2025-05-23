В Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что основной целью России в войне против Украины следует считать создание единого Союзного государства, которое будет состоять из трех стран: России, Украины и Белоруссии.

Виктор Соболев. Фото из открытых источников

Виктор Соболев в кулуарных помещениях Госдумы ответил местным журналистам о причинах войны России в Украине. По его словам, это создание "русского мира" в пределах трех стран.

"Полным решением этих целей "специальной военной операции" является создание единого Союзного государства: России, Украины и Белоруссии. Восстановлением "русского мира" в пределах его природных границ", — заявил Соболев.

Также член Госдумы продолжил свою речь, выражая заявления в стиле российской пропаганды, называя Киев и князей русскими, а также повторил тезис неспособности существования России без Украины.

"Мы все – русские, Киев – мать городов русских, князь Владимир – русский, Юрий Долгорукий – русский, Ярослав Мудрый – русский и так далее. Поэтому мы должны, безусловно, защитить свой "русский мир". Иначе мы можем и страну не сохранить", — заявил Соболев.

Путин, когда объявлял начало полномасштабного вторжения России в Украину, называл целями "денацификацию и демилитаризацию", а также защиту жителей Донбасса, которых с 2022 года из-за России погибло больше чем за 7 лет до этого. Еще одной целью российский диктатор называл не допущение приближения "военной машины НАТО" к своим границам, однако после полномасштабного вторжения в альянс вступила Финляндия и Швеция.

После начала президентства Трампа Путин активно заявляет на устранение "первопричин" войны, якобы ставших причиной военных действий РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка США обнаружила, что Путин изменяет цели в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин не хочет останавливать войну в Украине.