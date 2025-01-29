В Госдуме РФ обратились к ООН и Конгрессу с угрожающим предупреждением

Фракции Госдумы РФ единодушно поддержали обращение к ООН и Конгрессу США с требованием расследовать заявления о якобы подготовке покушения на кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны-агрессора.

Госдума РФ

В частности, в заявлении отмечается, что американский журналист Такер Карлсон утверждал, что администрация президента США Джо Байдена обсуждала ликвидацию российского диктатора, а соответствующее предложение якобы высказывал экс-госсекретарь Энтони Блинкен.

"Прошло больше суток, но ни Байден, ни Блинкен не опровергли эту информацию. Обсуждение возможного покушения на Путина является не только преступлением, но и серьезной угрозой глобальной безопасности. Это может стать прямым путем ядерного конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Также в парламенте РФ призвали международные организации обратить внимание на этот инцидент и напомнили о недавних нападениях на чиновников. В частности, они упомянули о предупреждении возможного покушения на премьера Венгрии Виктора Орбана, а также о покушениях на главу правительства Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что любая подготовка к попыткам покушения на российского диктатора Владимира Путина будет означать движение к началу ядерной войны.

Вячеслав Володин призвал относиться серьезно к заявлениям американского журналиста Такера Карлсона о якобы подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена о попытке убийства Путина. По его мнению, озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен привлечены к ответственности, добавил россиянин.



